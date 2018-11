25.novembra rītā Ukrainas Jūras spēku bruņu kuteri "Berdjansk" un "Nikopoļ", kā arī velkonis "Jani Kapu" sāka ceļu no Odesas Melnajā jūrā uz Mariupoli Azovas jūrā. Tuvojoties Kerčas šaurumam no Melnās jūras puses, Ukrainas kuģus sagaidīja Krievijas robežsardzes kuģi, viens no kuriem dažas stundas vēlāk taranēja Ukrainas velkoni.