Otrdien daudzviet uz autoceļiem sniegs un apledojums

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas posmā no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem, Siguldas šosejas posmā no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Strenčiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas posmā no Lielvārdes līdz Nīcgalei, Bauskas šosejas posmā Iecava - Grenctāle, Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmā no Kalnciema līdz Liepājai, Ventspils šosejas posmā no Usmas līdz Ventspilij un Rēzeknes virzienā posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem.