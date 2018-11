AUNS Lai gūtu panākumus, tev nāksies ieklausīties arī diametrāli pretējos viedokļos. Ja centies kādu pārliecināt par savu taisnību, noteikti dari to pēc iespējas diplomātiskākā, mierīgākā ceļā.

VĒRSIS Tu aktīvi rosīsies, centīsies par katru cenu sasniegt nosprausto mērķi. Zvaigznes iesaka neuzvelt sev par daudz pienākumu, proti, vismaz daļu no tiem uzticēt pārējiem komandas biedriem.

DVĪŅI Šodien daudz kas būs atkarīgs no tavas pārliecības, kā arī no tā, kā spēsi pozicionēt savu viedokli, argumentēt to. Kādam Dvīnim izdosies izmantot labvēlīgu apstākļu sakritību un iegūt papildu peļņu.