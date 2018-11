Eksperts: Nekustamā īpašuma tirgū piedāvājumu diktē mileniāļu paaudze

Mileniāļiem jeb paaudzei, kas dzimuši no 1980. gadiem, beidzot ar 2000. gadu sākumu, galvenais dzīves princips ir dzīvot šodien. Šīs paaudzes mājokļa pircējs viegli pieņem lēmumus attiecībā uz mājokļa iegādi, maiņu un kredīta saistībām. Piemēram, viena no pamata prasībām, lūkojoties pēc mājokļa, ir dzīvokļi ar “pilnu apdari”, kas sevī iekļauj aprīkotu sanitārtehnisko mezglu, krāsotas sienas, ieklātu grīdas segumu un uzstādītas iekšdurvis. Šādi dzīvokļi tiek izvēlēti, jo nav papildus jāiegulda laiks un naudas līdzekļi īpašuma uzlabošanai.

Mājokļa atrašanās vieta tiek izvēlēta pēc principa: nokļūt it visur pēc iespējas ātrāk. Ne mazāk svarīgs faktors ir velo novietnes un atsevišķas telpas to glabāšanai, kā arī laba sabiedriskā transporta infrastruktūra.

Atšķirībā no iepriekšējām paaudzēm, tūkstošgades paaudze jeb mileniāļi ne tikai brīvdienās, bet arī darba dienās daudz vairāk laika labprāt pavada ārpus mājas, tāpēc vēlme nepārmaksāt par lieku kvadratūru ir viens no racionāliem argumentiem, lūkojoties pēc mājokļa. Tikpat liela nozīme kā plānojumam, ir arī mājas energoefektivitātes rādītājiem, tāpēc šobrīd, daudzos jaunajos projektos tiek izveidotas gaisa rekuperācijas sistēmas, kas ļauj taupīt energoresursus pieplūstošā gaisa apsildei aukstajā laikā un atdzesēšanai siltajā periodā. Šādas sistēmas pirms desmit gadiem celtajās daudzdzīvokļu mājās visdrīzāk neatradīsiet, taču jaunās paaudzes pircēji to pieprasa, un nekustamo īpašumu attīstītājiem ir jāseko līdzi visām šīm tendencēm, lai piedāvājums apmierinātu pieprasījumu.