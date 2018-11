“Vienīgā izeja”

Teds ir pārliecināts, ka pašnāvība. Kad stobrs jau piespiests pie deniņiem un rādītājpirksts taustās pēc pistoles mēlītes, uzmācīgi iedzinkstas durvju zvans. Atnākušais svešinieks izsaka piedāvājumu: pirms nāves nogalināt vēl divus cilvēkus. Viens no tiem ir nāvessodu pelnījis slepkava, otrs – vīrietis, kurš labprātīgi vēlas aiziet no dzīves. Pēc šo divu cilvēku nogalināšanas Teds pats kļūs par mērķi, veidojot nākamo posmu nāvinieku ķēdē. Jā, pirmās 26 lappuses stāsta par to, kā galvenais varonis pieņem šo piedāvājumu.