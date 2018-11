Latvijas volejbola federācijas vadībā gaidāmas lielas pārmaiņas

Kā atklāja Zaiženijs, volejbola federācija šobrīd savu kandidātu nevirza. Tāpat nav informācijas par kādu no potenciālajiem Sausnīša pēctečiem, izņemot banku sektorā strādājošo Jāni Buku, kuru prezidenta amatā vēlas redzē LVF pašreizējās vadības opozicionāre biedrība "Es par volejbolu!".

"Pēc pēdējās valdes sēdes viens no locekļiem [Aivis Mirbahs] uzrakstīja atlūgumu, tāpēc šobrīd ir skaidrs, ka valdē būs divas vakantas vietas - viņa un Sausnīša," teica Zaiženijs.

"Pēdējā saruna valdes sēdē bija tāda, ka katrs pats izlemj, vai atkāpsies vai nē. Loģiski būtu atkāpties visiem, tajā skaitā arī man, darot to zināmu mēnesi pirms vēlēšanām. Tas neizslēdz iespēju, ka jaunais prezidents varētu uzrunāt kādu no jau esošās valdes. Ja jaunajam prezidentam būs tīkams mans redzējums, tad kopīgi varēsim to izvērtēt," stāstīja Trušelis.