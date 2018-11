LFF Pātelainena atlaišanas gadījumā izlasi plāno uzticēt vietējam trenerim

26.novembrī LFF valde vēl nelēma par Pātelainena paturēšanu amatā vai viņa atbrīvošanu. To paredzēts izdarīt nākamajā valdes sēdē 5.decembrī.

Pukinsks pastāstīja, ka valde lēma no nākamā gada atteikties no termina "leģionārs", bet tiks lietota asociācijā gatavota spēlētāja definīcija. Tas ir spēlētājs, kurš vecumā no 15 līdz 21 gada vecumam, neskatoties uz viņa pilsonību, ir reģistrēts vienā futbola klubā. 2019. gadā virslīgas spēlēs laukumā vienā komandā būs jābūt vismaz sešiem asociācijā sagatavotiem spēlētājiem, 2020. gadā – vismaz pieciem, bet 2021. un 2022. gadā – vismaz četriem.