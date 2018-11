Latvieši ir viena no tām nedaudzajām tautām plašajā pasaulē, kas svin vārda dienas. Tās pat ir daudz populārākas par dzimšanas dienām, jo kalendārā ieskatās teju ikviens, un, ja dzimšanas dienas datumu parasti zina tikai tuvākie, vārda dienā sumināt arī paziņas ir pavisam viegli – un abpusēji patīkami.

Savukārt izdevuma turpinājumā ir iespēja uzzināt kā cilvēka vārds ietekmē viņa raksturu. Vairums no mums ir dzirdējuši par numeroloģiju. Lūk, gluži kā viss šajā pasaulē, arī cilvēka vārds (un uzvārds) ir izsakāms skaitliski, palīdzot labāk saprast, kas esmu es, kas ir mans draugs un kolēģis. Tas arī ļauj izskaidrot, kāpēc cilvēks nereti vairs nejūtas “savā ādā”, nomainot vārdu, teiksim, laulības vai kāda cita iemesla dēļ. Vai liek aizdomāties – kā vārda maiņa var mums palīdzēt.

Un, tā kā šajā pasaulē viss tomēr balstās uz attiecībām, šeit ir iespēja uzzināt arī to, ko gaidīt no pretējā dzimuma attiecībām. Zodiaka zīmes īpatnības ir aplūkotas gan no sievietes, gan vīrieša redzespunkta. Tālākais jau ir katra paša ziņā – izvērtēt, kad laiks drosmīgi doties uz priekšu, un kad labāk atmest ar roku un lūkoties cituviet.