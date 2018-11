Rihards Lomažs: Mums jābūt vienotiem kā komandai

26. novembrī Arņa Vecvagara vadītā Latvijas izlase "Arēnā Rīga" spēkiem mērosies ar Melnkalni. Raugoties no turnīra tabulas viedokļa, šī Latvijas izlasei būs vissvarīgākā spēle. Uzvaras gadījumā mūsu basketbolisti spers vēl vienu soli tuvāk Pasaules kausa finālturnīram.

"Pagaidām par Melnkalnes izlasi neko nevaru pateikt. Neesam pret viņiem spēlējuši, neesmu arī viņus redzējis. Šajās dienās skatīsimies, analizēsim un viss kļūs skaidrāks. Protams, zinu viņu top spēlētājus, arī to, ka ir pāris spēlētāji no Eirolīgas komandas "Budučnost VOLI". Balta lapa neesmu, kaut kāda informācija par šo komandu ir," norādīja Lomažs. "Tā ir spēcīga komanda."

22 gadus vecais Lomažs šosezon ir viens no "Ventspils" līderiem. Uz viņu tiek izspēlētās sadarbības, tiek uzticēti pēdējie uzbrukumi, metieni. "Es ar to biju rēķinājies, uz to gāju. Bija tāda runa, ka tā būs," neslēpa Lomažs. "Domāju, ka pietiekami labi esmu izpildījis vtrenera uzstādījumus."