Žurnāls BBC TopGear kronē Volvo XC40 par gada SUV

Novērtējot XC40 , TopGear Magazine raksturoja to kā “izcilu” un “pārdomātu, pamatīgi izstrādātu un efektīvu automašīnu”.

"Mūsu ienākšana premium segmenta kompakto SUV tirgū, kur valdīja sīva konkurence, ir izrādījusies ārkārtīgi veiksmīga – XC40 ir izpelnījies plašu atzinību gan no kritiķiem, gan klientiem. Lai arī šis ir mazākais SUV mūsu klāstā, tomēr tajā izdevies ietvert visas zīmolam raksturīgās iezīmes: iespaidīgu un modernu dizainu, efektīvu un pārdomātu jauno tehnoloģiju pielietojumu, kā arī inovatīvus tehniskos risinājumus un nepārspējamu drošību," saka Volvo Car UK izpilddirektors Džons Veikfīlds (Jon Wakefield).

2017. gada septembrī tirdzniecībā laistais XC40 ir paredzēts galvenokārt pilsētas satiksmei, taču vienlīdz labas īpašības tam piemīt, arī jebkādos laika apstākļos braucot pa autoceļiem – it īpaši, ja izvēlaties modifikācijas ar pilnpiedziņu. Jaunais modelis guvis nepieredzētu sabiedrības ievērību, Apvienotajā Karalistē sasniedzot līdz šim augstākos rādītājus jauna Volvo tirdzniecības sākumposmā. Tā pievilcību izdevies palielināt, papildinot aprīkojumu ar Volvo jauno un ļoti efektīvo 156 ZS trīscilindru benzīna dzinēju T3 un 190 ZS T4, kā arī 150 ZS dīzeļdzinēju D3.

Tāpat ir paplašināts modifikāciju klāsts, ļaujot klientiem brīvi izvēlēties sev piemērotāko modifikāciju - zīmolam raksturīgo Momentum, dinamisko R-Design un grezno Inscription. Katra no tām ir pieejama vēl labāk aprīkotā 'Pro' izskatā. Visu modifikāciju aprīkojumā ietverta, piemēram, navigācijas sistēma Sensus ar deviņu collu skārienekrānu un balss vadību, savienoto pakalpojumu platforma Volvo On Call, automātiskie LED priekšējie lukturi ar aktīvajām tālajām gaismām, 12,3 collu TFT vadītāja informācijas displejs, pielāgojami braukšanas režīma iestatījumi, kā arī City Safety funkcijas, kas atpazīst un palīdz izvairīties no daudzām biežākajām satiksmes negadījumu situācijām.