Lietuva aicina pastiprināt NATO klātbūtni Melnajā jūrā

Abu komiteju paziņojuma tekstu publiskojuši to vadītāji Vītauts Baks un Juozs Bernatonis, bet Ārlietu komitejas deputāts Emanuelis Ziņģeris to nodevis Ukrainas vēstniekam Viļņā Volodimiram Jacenkivskim.

Šai dokumentā Krievija aicināta nekavējoties izbeigt provokatīvas darbības pret Ukrainu, atdot tai svētdien aizturētos kuģus, atbrīvot ukraiņu jūrniekus un kompensēt radušos zaudējumus, kā arī nodrošināt Ukrainas kuģiem brīvu nokļūšanu Azovas jūrā, kā to paredz starptautisko tiesību normas.

"Mēs šo plānu uzlūkojam kā labi padarītu Lietuvas mājasdarbu. Lietuvieši, palīdzot mums īstenot to, kas ietverts šai dokumentā, norādījuši ne tikai to, kas mums darāms, bet arī to, kādas kļūdas nepieļaut reformu ceļā," otrdien preses konferencē uzsvēris diplomāts.