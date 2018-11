“Jazz Room” ziemas sesijā Rīgā džezmenis Tims Haganss

Denisa Paškeviča džeza festivāla “Jazz Room” ziemas sesijā Rīgas Mākslas telpā 1. decembrī uzstāsies viens no pasaulē vadošajiem trompetistiem - amerikānis Tims Haganss. Kopā ar viņu uzstāsies arī viens no vadošajiem Baltijas džezmeņiem - saksofonists Deniss Paškevičs, kā arī abiem pievienosies viena no labākajām Eiropas džeza ritma sekcijām: taustiņinstrumentālists Carl Winther, sitaminstrumentālists Anders Mogensen (abi no Dānijas) un kontrabasists Johnny Aman (Zviedrija).