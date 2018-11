Rīgā "smooth jazz" vokālists Lī Meiss

Lee Mays muzicēšanas stils tiek raksturots kā elegants plūstoša džeza un patiesas soulmūzikas labāko kvalitāšu sajaukums. Vieglas džeza mūzikas cienītāju aprindās viņš kļuva atpazīstams septiņdesmito gadu otrajā pusē, kad tika izdots albums "Shine Your Love". Mūzikas veikalos tas gan atrodams kā Percy Mays darbs, jo skatuves vārds Lee Mays tika pieņemts vēlāk.

Savas karjeras laikā dziedātājs saņēmis ASV gospeļmūzikas asociācijas balvu "Dove Award" un prestižā Ostinas Dziesmu rakstīšanas konkursa Iedvesmas balvu. Pēc ilgāka nosacīta klusuma brīža Lee Mays atgriezās starptautiskajā mūzikas apritē 2010. gadā, kad tika no jauna izdots viņa septiņdesmito gadu hitalbums "Shine Your Love". Tā 1976. gada oriģinālizdevums vinila formātā tagad ir viens no kolekcionāru meklētākajiem retumiem visā pasaulē.