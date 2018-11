“Lielajā dzintarā” īpaša Ziemassvētku un gadu mijas programma

Jaunā gada gaidās, 28. decembrī, plkst. 18.00 Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” klausītājus sagaida īpašs viesis no Lielbritānijas. Entonijs Strongs ir britu dziedātājs un džeza pianists, kuru britu mediji dēvē par “jauno Anglijas džeza superzvaigzni”. Mūziķis uzstāsies kopā ar Latvijas Radio bigbendu, izpildot Whatever Lola Wants, Higher Ground, Luck Be A Lady un citus populārus, mūzikas topu virsotnes iekarojušus skaņdarbus.