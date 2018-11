Izraēlā atklāts senākais Jēzus Kristus atainojums mākslā

Šivta pilsētas drupās Negeva tuksnesī vēsturniece pētīja krucifiksu un citu motīvu attēlojumus uz antīko māju un baznīcu mūriem. Lai arī bija februāris, tuksnesī gaisa temperatūra joprojām bija augsta, tāpēc pētniece centās no saules patverties zem viena no dažiem palikušajiem ēku jumtiem, kas izrādījās kristību ceremoniju telpa vienā no trīs pilsētas baznīcām. Tieši tajā mirklī viņa pamanīja acis, kas no griestiem lūkojas viņā. Tās bija izbalējušas atliekas no Jēzus Kristus portreta, kurā viņš bija attēlots savās kristībās Jordānas upē. Pētnieki noskaidrojuši, ka šis zīmējums ir aptuveni 1500 gadu sens.