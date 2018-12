Ar vannām nejoko

Un gluži, kā Čiekurs – Egles dēls mežā, televizors viesistabā un plīts virtuvē, vannas istabā galvenais ir vanna. Un, lai arī kā mēs to vēlētos, tās izvēle nebūt nav vienkārša lieta. Sāksim kaut vai ar to, ka, lai vanna būtu izmantojama, tai ir nepieciešams ūdens, un, saprotams, arī iespēja šo ūdeni no vannas izlaist. Lai neiedzīvotos liekos (un salīdzinoši lielos) tēriņos, ir nepieciešams visai skrupulozi ņemt vērā vannas istabas plānojuma iespējas, un, ja pavisam atklāti – ir visai prātīgi šos jautājumus izrunāt ar speciālistu, jo ne jau ūdens iekšā – ūdens ārā ir vienīgais, kas jāpatur prātā – ir virkne citu, nespeciālistam uzreiz nepamanāmu, jautājumu, uz kuriem ir jāatrod atbildes un pareizie risinājumi. Tāpēc – sākam ar vannas istabas pēc iespējas precīzu plānu, pieliekam klāt savas vēlmes, un ejam konsultēties. Lieki teikt, ka jo tuvāk būs speciālists un jo pieredzējušāks tas ir, jo ātrāks, vieglāks un veiksmīgāks būs ceļš uz jūsu vannas istabu.