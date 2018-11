Andris Vilks: "Satriecošu iespaidu uz mani atstāja Knuts Hamsuns"

- Tie noteikti ir vairāki slāņi. Viens no tiem ir saistīts manu tiešām lielo interesi par dzeju. Grūti pat to saukt vienkārši par interesi, jo, man veidojoties, tas noteikti bija kaut kas vairāk. Tā bija nemitīga vēlme sekot līdzi praktiski visiem dzejas darbiem, dzejas procesiem, kas notika 70. gadu otrajā pusē un 80. gados Latvijā. Tas bija laiks, kad sabiedrība pulcējās pie Raiņa pieminekļa dzejas dienās – tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku.

- Nē, to jūs no manis nevarat sagaidīt (smejas). Katram cilvēkam ir jāmeklē sava interese, tāpēc es atsakos jebko kādam ieteikt. Ceļš pie grāmatām katram ir jāatrod pašam. Katram ir jāmeklē sava interese un sava kaut kāda saskaņa sevī iekšējā ir jāmeklē. Bieži vien to var atrast pilnīgi negaidītā veidā un kaut ko pilnīgi citu. Man ļoti negribās nodarboties ar vienas vai otras grāmatas ieteikšanu. Varbūt tāpēc, ka studējot, mums bibliotekāriem bija tāds kurss, kurā mēs mācījāmies tieši šos ieteicošos lasīšanas paņēmienus, un tas man no tiem laikiem ir tā pat kā komjaunatne. Līdz ar to ļoti negribu nevienam neko ieteikt – katram ir jāmeklē savs.