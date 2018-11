“Man ir prostatas vēzis... Es gribu dzīvot!”

Vīriešu mirstība no ļaundabīgiem audzējiem Latvijā ir vairākas reizes lielāka nekā sievietēm. Vēl arvien, atšķirībā no sievietēm, vīriešiem slimības atklāj ielaistās stadijās, un prostatas vēzis Latvijā ir pirmais vīriešu mirstības cēlonis. Šim faktam īpaši skarbu nokrāsu piešķir tas, ka šodien pierādīts – no prostatas vēža nav jāmirst, to var sekmīgi ārstēt, jo salīdzinājumā ar citiem ļaundabīgiem audzējiem prostatas vēzim piemīt nosacīti “labdabīga” norises gaita. Tas nozīmē, ka, laikus to atklājot un sākot ārstēšanu, līdz pat 90% pacientu var tikt izārstēti.