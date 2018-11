"TTT Rīga" Eirolīgas mačā sagrauj Francijas klubu "Flammes Carolo"

Otrās ceturtdaļas sākumā pēc rīdzinieču astoņiem bezatbildes punktiem Latvijas komandas pārsvars pārsniedza desmit punktus, bet turpinājumā tika iekrāts 12 punktu handikaps (41:29). Uz to pretinieces atbildēja ar septiņu punkti izrāvienu, bet puslaika pārtraukumā komandas devās ar rezultātu 43:36 "TTT Rīga" labā.

Trešajā ceturksnī "TTT Rīga" dominēja laukumā un to noslēdza ar 26 punktu pārsvaru, bet ceturtajā ceturtdaļā mājinieču handikaps tuvojās 40 punktu atzīmei. Spēles beigās tika dota iespēja sevi pierādīt arī rezervistēm, "TTT Rīga" komandai svinot uzvaru ar 93:62.

B apakšgrupā uzvaras visās četrās spēlēs izcīnījusi Kurskas "Dinamo", kamēr divas uzvaras trīs cīņās ir Aijas Putniņas pārstāvētajai Salamankas "Perfumerias Avenida", bet tālāk ar diviem panākumiem četros dueļos seko "TTT Rīga", "Flammes Carolo" un "Fenerbahce". Tikmēr viens panākums ir Ungārijas klubam Šopronas Uniqa", bet trīs zaudējumus cietusi Pirejas "Olympiakos" vienība no Grieķijas.

Savukārt "Flammes Carolo" basketbolistes trīs mačos guvušas divas uzvaras. Vispirms ar 80:74 tika pieveikta Šopronas "Uniqa" no Ungārijas, pēc tam ar 62:83 zaudēts Kurskas "Dinamo", bet trešajā kārtā ar 90:79 tika pieveikta "Hatay" vienība.

Rīgas komandas pretinieču rindās ir arī Eiropas čempione un Pasaules kausa bronzas medaļas ieguvēja Keralta Kasass no Spānijas, kā arī šī gada Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempione Kalīna Moskīda-Lūisa.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.