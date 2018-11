9. decembrī Starptautiskais izstāžu centrs pārvērtīsies par Ziemassvētku pilsētiņu zem jumta

No svētku galda idejām līdz dāvanām– iespaidīgais ražotāju skaits piedāvās dažādus izstrādājumus lielākajiem gada svētkiem.

9. decembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Rīgā notiekošais gadatirgus satilpinās vairāk nekā 350 ražotāju. No mazajiem uzņēmējiem līdz labi zināmiem zīmoliem, kas piedāvās plašu izvēles klāstu. Ražotāji piedāvās svaigus pārtikas produktus, konditorejas izstrādājumus, saldumus, tējas, garšvielas, medus džemus, šokolādes utt. Tos, kuri meklē svētku atribūtiku, sagaidīs vaska sveces, Ziemassvētku rotaļlietas, lampiņas, vilnas izstrādājumi, Ziemassvētku pušķi, rokdarbi no lina, filca, dzintara rotas un vēl vairāk. Ar iespēju iegādāties kaut ko jaunu vilinās arī apģērbu un aksesuāru ražotāji. Šeit pat satiktie radītāji laipni atbildēs uz visiem interesējošajiem jautājumiem un palīdzēs atrast labāko cenas un kvalitātes attiecību. Pasākumos sadalītās zonas palīdzēs atrast preci ikvienam apmeklētājam.