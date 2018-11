Astoņu gadu laikā no tādām smagām slimībām kā tuberkoloze, gripa un garais klepus Latvijā miruši 15 bērni jeb viena bērnudārza grupiņa. Viņus visus būtu varējušas pasargāt valsts apmaksātas vakcīnas, bet no šīm potēm mirušo bērnu vecāki aizspriedumu dēļ atteicās. Novembrī mokošā nāvē miruši divi nevakcinēti bērni, un nupat mediķi cēluši trauksmi.

Kā skaidro Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), garo klepu ierosina baktērija, kas izplatās gaisa pilienu ceļā. Ar šo slimību galvenokārt slimo bērni 1-5 gadu vecumā, taču ar to var saslimt arī jaunieši un pieaugušie. Pret garo klepu, tāpat kā pret daudzām citām smagām slimībām, ir izgudrotas vakcīnas, kuras Latvijā ir iespējams saņemt bez maksas. Taču vecākiem ir tiesības neļaut bērnu vakcinēt, bet, kā skaidro SPKC un mediķi, lēmums atteikties no vakcīnām ir milzīga atbildība sava bērna priekšā.

“Ir slimības, kuras nav iespējams izārstēt, bet ir slimības, kuras šodien, 21.gadsimtā, ir iespēja ne tikai izārstēt, bet arī novērst risku ar tām saslimt. Atsakoties no vakcinācijas, atkāpjoties no drošām, pārbaudītām un efektīvām ārstnieciskajām vadlīnijām, tieši mēs, pieaugušie un profesionāļi, apdraudam bērna dzīvību un bērna tiesības uz veselīgu dzīvi.

Kā skaidro SPKC, CPV ir vīruss, kas inficē ādas un gļotādu dziļākos slāņus. Ir sastopami vairāk nekā 100 CPV veidi, un vairums no tiem ir tā saucamie zema riska vīrusa tipi, kas rada labdabīgus ādas un gļotādu veidojumus, piemēram, kārpas.

Savukārt augsta riska tipi var veicināt izmaiņas gļotādas šūnās, kas izraisa priekšvēža un pēc tam arī vēža attīstību. Visbiežākie dzemdes kakla vēža izraisītāji ir CPV 16. un 18. tips – aptuveni 72% no visiem dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju gadījumiem saistīti tieši ar šiem CPV tipiem.

CPV ir ļoti plaši sastopams, un ar to ikviens var viegli inficēties. Šie vīrusi tiek pārnesti tieša kontakta, tai skaitā dzimumakontaktu, laikā. Visaugstākā CPV infekcijas sastopamība ir gados jaunām sievietēm - līdz 25 gadu vecumam.

SPKC nenogurstoši strādā arī pie sabiedrības izglītošanas par citām smagām slimībām un vakcīnām, kas mūs un bērnus var pasargāt no dažādām kaitēm.

Iestājoties aukstajai sezonai, SPKC aicina iedzīvotājus, it sevišķi vecākus, aizdomāties arī par vakcināciju pret gripu. Centrs norāda, ka bērni no 6 līdz 24 mēnešu vecumam ietilpst tajā grupā, kurai ir augsts gripas komplikāciju risks, jo bērniem šajā vecumā vēl nav izveidojusies imunitāte pret nevienu no gripas vīrusiem.