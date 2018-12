Glezniecības katedra atklāj 70 studentu darbu skati publiskai aplūkošanai

3. decembra skatē “Young and Fresh” būs izstādīti pirmā, otrā un trešā kursa studentu darbi, bet 4. decembrī - “Almost Ready” - varēs aplūkot ceturtā un maģistra kursu paveikto. Apmeklētāji tiek gaidīti no plkst. 10.00 līdz 19.00 Latvijas Mākslas akadēmijā Kalpaka bulvārī 13. Vērts ielāgot, ka no plkst. 15.30 līdz 18.30 uz vietas pie darbiem būs sastopami paši autori, kas labprāt iesaistīsies sarunā par izstādītajiem darbiem un to radīšanas procesu.