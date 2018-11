OIK vērtība nākamgad saglabāsies līdzšinējā līmenī

SPRK padome šodien apstiprinājusi AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas OIK, kas stāsies spēkā no 2019.gada 1.janvāra. OIK vidējā vērtība 2019.gadā tiek saglabāta līdzšinējā līmenī - 22,68 eiro par MWh jeb 0,02268 eiro par kilovatstundu (kWh).

Jaudas komponentes, kuras regulators apstiprināja 2018.gada 23.maijā, paliek nemainīgas līdz pat 2021.gadam. Savukārt OIK komponente jeb mainīgā komponente, kuras maksa atkarīga no patēriņa, no 2019.gada 1.janvāra būs 0,01474 eiro par kWh. Attiecīgi OIK komponente, lai segtu iepirkuma izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no tiem ražotājiem, kuri izmanto dabasgāzi elektroenerģijas ražošanai obligātā iepirkuma ietvaros, būs 0,00599 eiro par kWh. Savukārt, lai segtu iepirkuma izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no tiem ražotājiem, kuri izmanto atjaunojamos dabas resursus elektroenerģijas ražošanai, OIK komponente būs 0,00875 eiro par kWh.