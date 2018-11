Lelde Ceriņa atklāj, kāpēc iesaistījusies kustībā, kas izglīto sabiedrību par HIV/AIDS

📍1.decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta HIV/Aids piemiņas diena. pirms trīs gadiem mani uzrunāja pievienoties kustībai, kura iestājas par sabiedrības izglītošanu un iecietības vairošanu. lai gan manā paziņu lokā tobrīd nebija neviena, kuru skartu šī slimība, iedziļinoties tēmā, biju pārsteigta cik aizspriedumaini esam. • HIV lielākajā riska grupā ir cilvēki vecumā no 25 - 45 gadiem un par pacientu var kļūt jebkurš❗️ • pieļauju, ka lasot šo nodomāji “c’mon tas neattiecas uz mani”. bet riska grupā ir arī ikviens, kurš piemēram, izmanto Tinder aplikāciju un aktīvi dodas uz randiņiem. to vai cilvēks jums pretī ir inficēts, nevar pateikt pēc vizuālā izskata! 👀 mūsdienās ar HIV inficēti cilvēki var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un grūtnieces pat dzemdēt veselu bērniņu! svarīgākais, ir atklāt šo slimību laikus, tapēc aicinu ikvienu doties uz pārbaudēm! 🙏🏼 šodien un rīt Slimību profilakses un kontroles centrs to piedāvā izdarīt bezmaksas! #veselībapirmajāvietā

A post shared by Lelde Ceriņa (@leldecerina) on Nov 29, 2018 at 12:44am PST