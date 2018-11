UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauts regejs

Grupas "Toots and the Maytals" 1968. gada singls "Do the Reggay" bija pirmā populārā dziesma, kurā izskan vārds "regejs". Pēc tam Bobs Mārlijs un viņa grupa "The Wailers" radīja tādus regeja hitus kā "No Woman, No Cry" un "Stir It Up."