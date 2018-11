Jauniešu kategorija, kurā startē Sitovs (18) un Levčenko (16), ir vecumā no 16 līdz 18 gadiem. Pāris izveidojās 2017. gada septembrī un jauniešu pasaules rangā šobrīd ieņem augsto 26. vietu Latīņamerikas dejās, 48. vietu standarta dejās, savukārt pieaugušo ieskaitē viņiem atrodas ārpus pasaules pirmā tūkstoša.

Dueta treneris ir Latvijā labi zināmais Valdis Škutāns. Uz čempionātu katra dalībvalsts var deleģēt divus pārus, kuri iepriekš iziet attiecīgu valsts atlasi. Prognozējamais pāru skaits čempionātā ir ap 80 pāriem no 40 valstīm.

"Ja skatāmies, uz kādiem rezultātiem pretendē Latvijas pāri, tad pieminēšanas vērts ir fakts, ka mūsu valsts šajā sporta veidā kotējās diezgan augstu. Pēdējos gados pāri no Latvijas jauniešu sacensībās regulāri iekļūst pusfināla (12 pāri) un fināla stadijā (seši pāri). Bet, tā kā esmu cilvēks, kurš apveltīts ar zināmu māņticības devu, neņemos prognozēt, kā mūsējiem varētu veikties šoreiz. Ceram uz to labāko, bet negribētu komentēt ko vairāk," stāsta Škutāns.

Šis ir internacionāls pāris. Sitovs ir Latvijas Republikas pilsonis, savukārt Levčenko ir no Krievijas. Jau jauniešu vecumā, un it īpaši pieaugušo kategorijā, tā ir diezgan populāra prakse, kad kopā startē internacionāli pāri. Jo atrast augsta līmeņa deju partneri savā valstī nereti ir ļoti sarežģīti. To atzīmē arī Škutāns: "Arī šis ir tas gadījums. Protams, vadoties pēc treneriem, pazīšanās, visādiem citiem kanāliem, tiek meklētas iespējas, kā šo jautājumu risināt. Tāpēc bieži partneri tiek meklēti tuvākajās ārvalstīs."