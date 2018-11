Pasākums tiešraidē tiks pārraidīts “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” ēterā, bet ikvienam interesentam ir iespēja to apmeklēt arī klātienē, piesakoties bezmaksas biļetei internetā .

Pasākuma organizatori atgādina, ka bezmaksas vietu skaits zālē ir stingri ierobežots un biļete negarantē iekļūšanu pasākumā, tāpēc stingri ieteicams uz pasākumu ierasties laicīgi. Ieeja pasākumā būs atvērta jau no plkst. 19, savukārt koncerta sākums plānots 20:00. Uzvarētāja paziņošana gaidāma neilgi pirms plkst. 22.

Tāpat kā iepriekšējās balvas pasniegšanas reizēs, arī šogad “Austras balvai” nominēti desmit pašmāju mūziķu albumi, kas izdoti laika posmā no pagājušā gada 19. oktobrim līdz šī gada 18. oktobrim.

Polifauna "You Look Like A Lost Soul"