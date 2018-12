Kā veidojās Porsche 911 leģenda

Pēc desmit gadiem, 1973. gadā, tiek izlaista 911 sērija G ar būtiskām pārmaiņām. Daudzas no tām ir kļuvušas nepieciešamas stingrāko drošības prasību dēļ ASV, kas ir svarīgs eksporta tirgus. Autoražotājs no Štutgartes savā labākajā modelī izmanto jaudīgus turbomotorus un cinkotu virsbūvi, kā arī papildus targas modelim izlaiž 911 kabrioleta versiju un spīdsteru. Līdz 1989. gadam tiek saražoti 198 496 Porsche 911 sērijas G automobiļi. Būtiski, ka G sērijas 911 tapa periodā, kad Porsche dizaina nodaļas vadītājs bija Latvijā dzimušais Anatols Lapiņš .

Tās pēctecis, kas iekšēji ir pazīstams ar nosaukumu sērija 964, nonāk tirgū 1988. gadā. Pirmie paaudzes 964 modeļa varianti parāda, cik moderns ir jaunais 911: Carrera 4 pirmo reizi sērijā tiek ieviesta pilnpiedziņa, ko Porsche sākotnēji ir izstrādājis augstas veiktspējas sporta automobilim 959. 1989. gadā seko 911 Carrera 2 ar klasisko piedziņu. Līdztekus kupejai parādās arī kabrioleta un targas versija. Visām 964 versijām zem uzticamās virsbūves, kas gandrīz nav mainīta, izņemot iebūvētos bamperus, 85% ir izgatavoti no jaunizstrādātām detaļām. No 1993. gada oktobra, kad sešos gados ir izgatavoti 63 762 trešās paaudzes Porsche 911, ir gatavs jaunais pēctecis.

911 ceturtā paaudze — sērija 993 — ir viens no visiecienītākajiem izlaidumiem. Sākumā Porsche to piedāvā tikai kupejas un kabrioleta izpildījumā. Targa neparādās līdz 1995. gadam, kad tiek izlaists ar jaunu koncepciju: noņemama cietā jumta vietā tam ir stikla jumts ar lielu virsmu, ko var nolaist zem pakaļējā loga. Turklāt, kad ir saražots 68 881 automobilis, 1998. gadā beidzas gaisdzeses motoru periods.

Ar 911 piekto paaudzi Porsche pārtrauc izmantot gaisdzeses motorus jau no 1997. gada. Sērija 996 atspoguļo vislielākās pārmaiņas šīs klasiskās dzimtas kokā. Uzņēmumā notiek finansiāls apvērsums. Pēc 34 gadiem sporta automobiļu ražotājs ar paaudzi 996 pilnīgi rekonstruē savu leģendu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta ražošanas izmaksu samazināšanai — šis process sākās jau ar modeļa priekšgājēju, citu pasākumu starpā nodrošinot pēc iespējas lielāku detaļu saderību ar citiem sērijveida ražojumiem, piemēram, jauno Boxster, un atjauninātus drošības un atgāzu izplūdes rādītājus. Ražošana turpinās līdz 2005. gadam. Ar 175 262 pārdotiem automobiļiem 996 ir ilgi pārāk zemu novērtēts sekmīgs modelis vairāk nekā 40 gadus ilgajā 911 vēsturē.

No 2004. gada sērijas 997 Porsche 911 ir daudzšķautņaināks nekā jebkad agrāk: klienti var izvēlēties kupeju vai targu, kabrioletu vai spīdsteru, pakaļējo piedziņu vai pilnpiedziņu, šauru vai paplatinātu virsbūvi, ūdensdzeses atmosfērisko vai turbo motoru, GTS vai GT2, GT2 RS vai GT3 sporta versiju vai pat vienu no diviem modeļiem GT3 RS. Kopā ar speciālajiem modeļiem klāstā pavisam ir 24 modeļa varianti, ko papildina plašs personalizācijas iespēju piedāvājums. Ar 213 004 izgatavotiem automobiļiem 911 sestā paaudze atkal sasniedz ražošanas rekordu.

No 2011. gada 991 iemieso līdz tam augstāko Porsche 911 attīstības posmu. Tas pārsteidzoši atspoguļo šī sporta automobiļu ražotāja vadmotīvu: centienus sasniegt maksimālo efektivitāti. Tas ir redzams visos aspektos, sākot ar izskata evolūciju. Kompaktāks siluets, spraigas virsmas un precīzi konturētas detaļas nozīmē, ka 991 izskatās spēcīgāks par visiem iepriekšējiem 911 — šo efektu pastiprina platāka šķērsbāze un garenbāze, kas ir pagarināta par desmit centimetriem. Turklāt tam ir adaptīvā aerodinamika: 911 ir pirmais Porsche sērijveida sporta automobilis, kas to pārņēmis no spaidera 918 hibrīda superauto. 911 paaudze 991 ir absolūts bestsellers šīs leģendas vēsturē. Līdz 2018. gada 31. oktobrim ir uzbūvēti 217 930 šie automobiļi. Kopš debijas 1963. gadā Porsche kopumā ir saražojis 1 049 330 sērijas 911 automobiļu.