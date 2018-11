Recepte siltākiem ziemas vakariem

Eiropas futbola kalendārs šai nedēļas nogalei ir aizpildīts, un sev interesējošu spēli atradīs pat cimperlīgākais sporta fans. Vēlos izcelt sešus komandu mačus, katru no savas līgas, kuru iznākumiem ir vērts sekot līdzi - ja ne klātienē, tad vismaz translācijā.

Futbola pēcpusdienu sestdien ieskandinās Vācijas Bundeslīga, kad plkst. 16:30 laukumā tiksies Brēmenes "Werder" pret Minhenes "Bayern". Septiņus gadus šajā duelī dominēja "Bayern", izcīnot 14 uzvaras pēc kārtas, un arī šoreiz par spēles favorītu tiek uzskatīts tieši Minhenes klubs. Turklāt 12 spēlēs no 14 Minhene uzveica savus pretiniekus ar vismaz 2 vārtu pārsvaru. Tomēr vācu superklubam "Bayern" šī ir sliktākā sezona pēdējo 7 gadu laikā, tā ar 9 punktiem atpaliek no līderiem Dortmundes "Borussia". To, vai šos apstākļus izmantos "Werder" un pārtrauks zaudējumu sēriju, uzzināsim sestdien. Pagaidām analītiķu prognozēs "Werder" ir tikai 15% iespējamība uzvarēt, kamēr "Bayern" - 70%.