Ļaudis “cepas” par "Dod pieci!" labdarības maratona tēmu: “Atgādina neveiksmīgo laulību kursu iniciatīvu”

Pašlaik notiek aktīvs darbs pie mācību programmas izstrādes. Plānots, ka, sadarbojoties gan esošajiem mācību centriem, gan ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, saziedoto līdzekļu apmērā kursi jau no 2019. gada pavasara bez maksas būs pieejami visā Latvijā.

Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Ziedojumi līdz šim ir novirzīti vientuļiem senioriem, bērniem ar īpašam vajadzībām, vēža slimnieku sociālajai rehabilitācijai un atbalsta programmai ģimenēm, kuras vēlas audzināt bērnus no bērnunamiem. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide - katrs "Dod pieci!" stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.

Labdarības maratons "Dod pieci!" ir daļa no starptautiska projekta "Serious Request", kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 - "pieci.lv" radošā komanda.