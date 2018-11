Uz Dailes teātra skatuves Džeimsa Goldmena “Lauva ziemā”

Anglijas karalis Henrijs II ir radījis varenu karalisti. Viņam ir jāzina, ka tā pastāvēs. Viņam ir jāizšķiras, kuram no dēliem atdot savu valsti. Viņa dēli un sieva Eleonora jau reiz ir vērsušies pret viņu. Sagaidot Ziemassvētkus, Henrijs aicina uz tikšanos savu ieslodzīto sievu Eleonoru, savus trīs godkārīgos dēlus un Francijas karali Filipu. Tie ir bīstami ciemiņi. Katram no viņiem ir paslēpts duncis, ar ko vērsties pret pārējiem. Katrs no viņiem nemitīgi rīko sazvērestības, dibinot alianses, meklējot sabiedrotos, solot, melojot un pārkāpjot visus zvērestus. Vai pasaulē ir palicis kāds cilvēks, kurš Henrijam ir tuvs, pazīst viņu vislabāk un saprot?