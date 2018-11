Deviņi uzņēmumi iegūst Zelta kategoriju konkursā "Drošākais uzņēmuma autoparks 2018"

Lielā mērā pateicoties gada balvai un tās labās prakses piemēriem, sešu gadu laikā uzņēmēji sākuši daudz nopietnāk attiekties pret autoparkiem un to tehnisko stāvokli. Vienlaikus izpratne par autovadītāja labsajūtas tiešo ietekmi uz braukšanas kvalitāti progresē lēnām, un liela daļa uzņēmēju cīnās ar personāla izaicinājumiem, domājot, kā noturēt, motivēt un pilnveidot ikvienu autotransporta vadītāju.

Vēl pirms sešiem gadiem liela daļa Latvijas uzņēmumu nepievērsa tikpat kā nekādu uzmanību satiksmes negadījumiem un to cēloņiem un reti kurš nodarbojās ar negadījumu analīzi. Lai gan situācija uzlabojas, BALTA statistika liecina, ka šī gada pirmajos astoņos mēnešos teju katrs piektais (19%) no iesniegtajiem transportlīdzekļu atlīdzību pieteikumiem par ceļu satiksmes negadījumiem ir saistīts ar profesionāliem autovadītājiem. Organizācijas drošības klimats ir tieši saistīts ar negadījumu skaitu uz ceļa, atzīst psihologs, Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas vadītājs prof. Ivars Austers: “Lai gan satiksmes negadījumos bieži vien tiek vainoti sliktie ceļi un nelabvēlīgie laika apstākļi, pētījumi liecina, ka 90% gadījumos vainojams ir cilvēka faktors. Tomēr drošība uz ceļiem nav atkarīga vienīgi no dažiem trakajiem. Psiholoģijā novērota sakarība – jo vairāk organizācijas vadība ņem vērā darbinieka viedokli, ieklausās, izturas cieņpilni, jo retāk darbinieki veic apzinātus pārkāpumus.”