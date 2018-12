6 veidi, kā neiekļūt bankrotā Ziemassvētku laikā

Mēdz teikt, ka ar tukšu vēderu iepirkšanās pārtikas veikalā izmaksās dārgāk nekā paēdušam un ar sagatavotu iepirkumu sarakstu. Tas pats attiecas arī uz dāvanu iegādi – sastādi sarakstu ar draugu un radu vārdiem, kurus grasies šogad apdāvināt, un pie katra vārda pieraksti provizoriskās dāvanu idejas. Pirmkārt, saraksts neļaus aizmirst kādu no tuviniekiem, kas nedaudz atvieglos iepirkšanās trakumu. Otrkārt, ar sarakstu izdosies iztērēt mazāk, jo tādā veidā neiegādāsies neko lieku. Sarakstā vari iekļaut arī ieplānoto summu, kuru grasies iztērēt dāvanām, – šāds punkts arī neļaus pārtērēt savu budžetu.

Neatkarīgi no tā, vai pērc Ziemassvētku dāvanas vai rotājumus, centies pēc iespējas vairāk salīdzināt cenas. Ja iespējams, salīdzini cenas internetveikalos vai veikalu interneta katalogos, atrodi sev piemērotāko piedāvājumu un dodies uz veikalu to iegādāties vai pat pasūti to internetā. Šādā veidā ietaupīsi laiku un atradīsi izdevīgāko piedāvājumu.