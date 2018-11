Mariah Carey "Caution"

Dīvas piecpadsmitais studijas albums "Caution" ("Piesardzība"), kas seko 2014. gada platei "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse", ir mūsdienīgs, lirisks un, jā... piesardzīgs. Nekādu superstilīgu producēšanas knifu, nekādu Nikijas Mināžas, Kārdijas Bī vai "Migos" viesdeklamāciju... bet tīrs, elegants 90. gadu R&B.

Un 48 (citos avotos 49) gadus vecā

Meraija var atļauties citēt pati sevi,

jo mūsdienu popmūzikā viņu jau sen citē tādas popmūzikas lakstīgalas kā Ariana Grande, 90. gadu R&B estētiku topos ienesusi britu jaunā britu dziedātāja Ella Mei (Ella Mai, 23), par singlu "Boo'd Up" nesen jau rakstīju, un daudzas citas.

Jā, jā, viņas 2016. gada koncerts Rīgā tik tiešām bija pārspīlēts mirguļojošs farss Lasvegasas tradīcijās, un viņas nesenākie ieraksti bijuši viduvēji, bet 2018. gadā Meraija mūs pārsteigusi ar vieglu un patiesi gaumīgu ierakstu.

Albums, kas ierakstīts Bahamu salās tapis ar vairākiem līdzproducentiem, no kuriem noteikti jāmin pēdējo gadu skaņas guru Devons Heinss (Devon Hynes) aka "Blood Orange". Divas dziesmas palīdzējis radīt Sonijs Džons Mūrs (Sonny John Moore), kas plašāk elektroniskās mūzikas pasaulē pazīstams kā "Skrillex", vienu amerikāņu producents un reperis Timbalands (Timbaland) u.c.

Plati ievada viens no albuma singliem "GTFO" (abreviatūra - "Get the fuck out"), ko producējis Pols "Nineteen85" Džefrīss. Tas ir ne pārāk nopietns vēstījums bijušajam mīlniekam.

Seko klavierbalāde "With You", kas atgādina kaut ko no agrīnās Meraijas Kerijas daiļrades, nesteidzīgi plati turpina tituldziesma "Caution", "A No No" un grūvīgais "lēnais džems", ja tā var latviskot "The Distance", kurā piedalās reperis Ty Dolla Sign.

Nesteidzīgais albuma temps turpinās līdz pat pēdējai, desmitajai dziesmai, kas ir, kā intervijās saka pati dīva, nodeva faniem - emocionāla, klasiskas klavieru balāde "Portrait".

Lai arī mūzikas topos šis Meraijas albums nav startējis veiksmīgi, tas ir bijis kā atgādinājums gan klausītājiem, gan mūzikas kritiķiem, ka mākslinieki, kas paši sacer savas dziesmas, tic paši saviem spēkiem, nepaļaujoties uz aktuāliem dziesmu sacerēšanas profesionāļiem, agrāk vai vēlāk sajūt radošu pacēlumu un spēj radīt ko paliekošu.

