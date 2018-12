Dejas mūža garumā: Aigars Svars nespētu iedomāties sevi citur

Sākam sarunu par to, ka bijušajiem dejotājiem mēdz būt grūti raudzīties uz dejām no malas. Kad saku, ka man tad parasti jāraud, Aigars Svars smejas. Minot lielo deju festivālu, kas tuvojas, kādreiz tam bijis cits nosaukums. “Savulaik sacensības saucās "Gadu mijā". Tas viss sākās, ja es pareizi atceros, 1982. gadā Dobelē. Kā jau jaunam deju skolotājam, ejot iekšā deju pasaulē, bija tik daudz jautājumu un neskaidrību, un nekad jau nedomāja 35 vai 37 gadus uz priekšu, kas notiks. Domāja par rītdienu. Pirmajās sacensībās Dobelē, kā man stāv atmiņā, vispār bija tikai kādi pieci klubi. Es centos aicināt tādus līdzvērtīgus klubus, lai pāri var reāli sacensties. Ja atsauktu visus spēcīgos Rīgas klubus, visi zaudētu, un viss - vari aiziet no dejām,” deju organizators smejas.

“Tā ka bija līdzvērtīga konkurence, un gadu gaitā tas aizvien auga un auga. 1992. gadā pasākums pārcēlās uz Jūrmalu. Bija tāda dziednīca "Rīgas līcis". Tur sacensības notika kādus septiņus gadus - pat vairākas reizes gadā. Pat uzradās vairāki rīkotāji. Bet tā vieta visiem patika. Zāle nebija liela - restorāna zāle, un uz beigām vēl atklājām sporta zāli, kas atradās lejā un bija lielāka. Tāpat kā Jūrmala radās nejaušības pēc, tikpat nejauši es nokļuvu Rīgā. Kopš 1997.gada laikam viss notiek Rīgā. Sākās ar Skonto halli. Pirmos trīs gadus pasākums bija savienots ar ļoti populāro Skonto balli. Tā tika rīkota slēgtai publikai, tas saplūda kopā ar atvērto deju pasākumu. Viegli nebija sākuma stadijā, bet viss pamazām aizgāja. Katrā ziņā jāsaka paldies Guntim Indriksonam, ar kura sievu Vitu mēs toreiz dejojām vienā klubā Rīgā - VEFā. Tā tas viss aizsākās. Pēc tam jau atkal kļuvu patstāvīgs. Pasākums bijis gan Olimpiskajā sporta centrā, gan Arēnā Rīga, un tagad pēdējos gados Ķīpsalā. Ķīpsalā tāpēc, ka pasākums ir kļuvis tik liels, ka vienā zālē to ir nereāli sarīkot. Dalībnieku ir tik daudz, un pasākums notiek trīs dienas, divas no tām ir pat vienlaicīgi uz trim deju laukumiem. Tur ir Koka halle, otra - Metāliskā, un uz balkona dejo iesācēji, skates dejotāji, meiteņu solo, hobijdejotāji. Uz tādām sacensībām arī pat meiteņu solo un iesācēji grib braukt, un brauc dejotāji ne tikai no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, bet tagad jau arī no Kazahijas, Krievijas ir interese. Pasākums ir izaudzis līdz 7. vietai pasaules neoficiālajam sporta deju pasākumu reitingam. Tur ir iekļauti visas pasaules deju pasākumi, konkursi, festivāli - visi dejotāju pasākumi.”