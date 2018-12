Ķekavā četri bērni pastaigājušies pa trauslu ledu

VUGD preses pārstāve Inta Palkavniece informēja, ka piektdien ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Ķekavas novadu, kur aculiecinieks ziņoja, ka četri bērni pastaigājas pa trauslu ledu. Pirms glābēju ierašanās bērni no ledus nokāpa.

VUGD ik gadu brīdina, ka ziemā atrasties uz ledus ir bīstami, jo tas daudzviet ir trausls un nevar noturēt cilvēku svaru. Neraugoties uz to, ka patlaban vairākās ūdenstilpēs pamazām veidojas neliela ledus kārta, glābēji aicina cilvēkus nerīkoties pārgalvīgi un nekāpt uz šī ledus. Ņemot vērā, ka ledus kārta veidojas pakāpeniski, sākot no krasta, sākotnēji var likties, ka ledus ir pietiekami biezs, lai izturētu cilvēku svaru, taču tālāk no krasta tas var būt nevienmērīgs un ļoti plāns.