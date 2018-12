Otrās trešdaļas turpinājumā mājinieki sāka spēlēt aktīvāk panāca savu, gūstot otros vārtus. Noslēdzošajā trešdaļā Latvijai bija nepieciešams nosargāt savus vārtus neskartus, kas arī izdevās un līdz ar to latvieši izcīnīja pārsteidzošu panākumu pret vienu no spēcīgākajām pasaules komandām.

"Protams, vienmēr ir prieks uzvarēt kādu no florbola lielvalstīm," pēc mača Latvijas Televīzijai sacīja komandas treneris Ingus Laiviņš. "Neskatoties uz to, mums ir jāsaglabā vēss prāts. Pret Vāciju būs svarīga spēle, jo neveiksmes gadījumā šī uzvara var neko nedot."

Sastāvā kopumā iekļauti 20 florbolisti, no kuriem pieci ir no pašreizējās Latvijas čempiones "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog". Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde"/"Fat Pipe" un Cēsu "Lekringa", kamēr pa diviem - no Stalbes "Pārgaujas" un "Talsu NSS"/"Krauzers". Visbeidzot pa vienam florbolistam nāk no "Ķekavas", Liepājas kluba "Kurši"/"Ekovalis" un Kocēnu "Rubenes".