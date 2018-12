Vāc parakstus par videi nedraudzīgu maisiņu aizliegšanu lielveikalos

Iniciatīvā skaidrots, ka plastmasa nesadalās, jo iegūst no neatjaunojamiem dabas resursiem - naftas pārstrādes produktiem. Saules, ūdens un mehāniskās iedarbības rezultātā plastmasa dabā sadalās sīkās daļiņās (mikroplastmasā).

Aizliedzot plastmasas maisiņu izmantošanu, lielveikaliem nebūs citas izvēles, kā izmantot materiālus, kas ir videi draudzīgāki, pārliecināts Griestiņš. Viņaprāt, varētu izmantot, piemēram, biodegradējamos maisus, kas dabā sadalās pilnībā, jo tie 100% sastāv no dabīgām izejvielām.

No 2019.gada ir plānots aizliegt bezmaksas maisiņu izsniegšanu neatkarīgi no to biezuma. Aizliedzot plastmasas maisiņu lietošanu pilnībā, tiks garantēts, ka tiek izmantoti videi draudzīgi iepakojumi, uzskata idejas autors.