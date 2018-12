Pāvests Francisks adventa pirmās svētdienas sveci iededz par Sīrijas bērniem

Šai dienā aizsākas katoļu labdarības organizācijas "Aid to the Church in Need" ("Palīdzība Baznīcai vajadzībās") rosināta Ziemassvētku kampaņa "Sveces par mieru Sīrijā", kam saskaņā ar rīkotāju ieceri jāaptver aptuveni 50 000 sīriešu bērni.