Daļu no Dobeles novadā plānotā vēja parka zemes nesen pārpirkusi kāda lauksaimniecības firma

Zviedru kompānijas meitas uzņēmums “Eolus” vēja parku iecerējis šajos Zemgales līdzenumos. Ar 240 metru augstajām turbīnām, kas 3 kārt pārsniedz Grobiņā redzētās, tiek solīts ražot 200 MW. Tie ir 10 procenti no visa Latvijas elektroenerģijas gada patēriņa. Latvijā ir elektroenerģijas deficīts, un par saviem vēja parkiem domā arī elektromilzis Latvenergo. Dobeles projekts būtu nopietns konkurents Rīgas TEC 1 un Tec 2, kuros izmantotā no Krievijas importētā gāze nav atjaunojamais resurss un rada CO 2 izmešus.