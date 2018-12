Jau astoņpdasmito reizi iznācis kalendārs "Rallijs Latvijā"

2018. gads Latvijas rallijā bija gan sniegots, gan saules lutināts, gan ar zelta rudeni. Pērnā rallija sezona priecēja ar kopīgiem rallijiem ar igauņiem: to bija četri no septiņiem. Tajā skaitā allaž skaļi izskanējušais, fanu pūļu pilnais, Rally Estonia, uz kuru Ots Tanaks (Toyota Gazoo Racing WRT pilots) atveda līdz Baltijai pasaules jaunāko rallija tehniku.

Rallija kalendārā varēs aplūkot ļoti plašu rallija tehnikas buķeti, no Ford Escort MK1 līdz pat jaunākajam Citroen C3 WRC. Līdzjutēji fotogrāfijās redzēs daudzus no saviem favorītiem, tostarp Nikolaja Grjazina, Jāņa Vorobjova, Egona Kaura ekipāžas. Uz kalendāra galvenā vāka redzama viena no Latvijas atraktīvākajām ekipāžām, brāļi Velmes, kuri fanus priecē ar skaisto Audi Quattro, ar kuru tie "saulītes" zīmējuši arī nesen Sanmarīno notikušajā Rallylegend pasākumā.