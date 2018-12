Pēc pretrunīgi vērtētās uzstāšanās simtgades pasākumā Evija Vēbere uzmirdz "Austras balvas" nominantu koncertā

Vēbere koncerta laikā izpildīja kompozīcijas no sava albuma "Sirdsbūt". Kā novēroja portāls TVNET, Vēberes uznāciens izpelnījās skatītāju ovācijas.

Kā zināms, "Austras balvu" katru gadu pasniedz albumam, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko albumu Latvijā. Šī bija jau ceturtā reize, kad balva tiek pasniegta, iepriekšējos gados to iegūstot Alises Jostes albumam "Hardships Are Ships", grupas "Rīgas modes" ierakstam "Fantastiski", kā arī grupas "Satellites LV" albumam "Varavīksnes galā". Uz šī gada "Austras balvu" pretendēja vairāk nekā astoņdesmit ierakstu, no kuriem balvas žūrijas locekļi izvirzīja desmit nominantus.