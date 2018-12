Jaunā BBC seriāla “Miesassargs” (“Bodyguard”) galvenās lomas atveidojās, skotu aktieris Ričards Madens (Richard Madden, 32) atzinis, ka pēc pirmās seriāla sezonas vairs nav vēlējies turpināt filmēties šajā asa sižeta drāmā. “Tas no manis prasīja vairāk nekā jebkurš cits projekts,” atzinis aktieris, kas pazīstams no lomas seriālā “Troņu spēle” (“Game Of Thrones”).