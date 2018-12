"HansaMatrix" Junkera plāna ietvaros saņem atbalstu privātajam uzņēmumam Latvijā

Eiropas Investīciju bankas viceprezidents Aleksandrs Stubs līguma parakstīšanā norādīja, ka Eiropas Investīciju banka ar Junkera plāna atbalstu finansē pirmo privātā sektora projektu Latvijā. "Tas ir nozīmīgs signāls par pašreizējo tirgu un arī signāls šim tirgum. Runājot par Eiropas Investīciju banku, inovācijas jau krietnu laiku ir bijušas galvenā prioritāte, un ir lieliski, ka vēl viens augsto tehnoloģiju uzņēmums nāk no Baltijas valstīm," sacīja Stubs.

"HansaMatrix" izpilddirektors Ilmārs Osmanis piebilda, ka ir lepns par to, ka Eiropas Investīciju banka ir atzinusi "HansaMatrix" par inovatīvu uzņēmumu, kurā ir vērts investēt.

Latvija pašlaik ieņem sesto vietu Eiropas Savienībā, ņemot vērā ESIF atraisītās investīcijas attiecībā pret iekšzemes kopproduktu, un jau ir noslēgti vairāki darījumi ar finanšu starpniekiem vai valsts sektora iestādēm. Šīs investīcijas ir pirmais ESIF finansējums korporatīvajam uzņēmumam valstī. Ar šo finansējumu tiks atbalstīta "HansaMatrix" pašreizējā izaugsmes stratēģija un pašlaik notiekošā pāreja no ražošanas uz pilna pakalpojumu klāsta nodrošināšanu, tostarp projektēšanu, inženiertehniskajiem un pēcpārdošanas pakalpojumiem ar pievienoto vērtību.

Aizdevumu plānots piešķirt trīs daļās - pirmā daļa piecu miljonu eiro apmērā un divas daļas katra pa 2,5 miljoniem eiro, ar termiņu pieci gadi no katras aizdevuma daļas izsniegšanas brīža, pamatsummas atmaksu veicot vienā maksājumā, katras finansējuma daļas beigu termiņā. Plānots, ka "HansaMatrix" saņems pirmo aizdevuma daļu piecu miljonu eiro apmērā un "HansaMatrix" būs tiesības izvēlēties vai saņemt nākamās finansējuma daļas, kā arī to saņemšana būs atkarīga no biznesa attīstības rādītājiem un investīciju plāna realizācijas gaitas.