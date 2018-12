Pašu konteineru var izdrukāt ar 3D printeri. Tas izmanto šķidro slāpekli, ko var iegādāties pilnīgi legāli. Kad cilvēks ir apsēdies ierīcē, tajā sāk izdalīties slāpeklis. Pēc pusotras minūtes cilvēks sāk justies dezorientēts – līdzīgi kā sadzēries mazliet par daudz alkohola. Bet pēc vēl dažām minūtēm cilvēks zaudē samaņu. Pēc piecām minūtēm viņš ir miris. Vienīgais veids, kā kontrolēt ierīces darbību, ir no iekšpuses, tāpēc nav iespējams ar to kādu noslepkavot. Ir iespējams arī izvēlēties tumšu vai caurspīdīgu ierīces stiklu, tāpēc to var nogādāt sev vēlamajā vidē. Es ceru, ka ierīces rasējumi būs pieejami publiski 2018. gadā. Pirmā ierīce, visticamāk, tiks uzbūvēta Šveicē, jo tur ir radusies interese par to, kā arī tā būtu pilnīgi legāla.