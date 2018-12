Mārtiņš Ķibilds sūkstās par cūcību Vecrīgā: “Apbrīnas un lepnuma vērts piemineklis ir padarīts par postamentu nevērtīgam mēslam”

Ak dies, kas par cūcību! Tas ķieģeļu mūris ir oriģināls 13.gs Rīgas cietokšņa fragments, teju vienīgais tik autentiski saglabājies. Gadu desmitiem tas stāvēja Mārstaļu un Minsterejas ielas galā, līdz investoram savajadzējās hoteli. Forši, Vecrīgai arī vajag hoteli, bet kāpēc tas tizlais meinstrīma klucis jāliek tieši virsū 800 gadus vecam valsts nozīmes arhitektūras piemineklim? Unikāls, apbrīnas un lepnuma vērts piemineklis ir padarīts par postamentu nevērtīgam mēslam. Ko par to saka galvenie pieminekļu sargi, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, mani patiesībā vairs neinteresē. Vaigus piepūtuši un rokās sadevušies, visi pukosimies, bet to sūdu taču nenojauksim. Eh, simtgade. #adreses 📸 @gustavestren

