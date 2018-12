Liepājā uzstāsies Anglijas džeza dziedātājs Entonijs Strongs

Ar saviem koncertiem Strongs apbraukājis četrus kontinentus un 26 valstis, uzstājoties prestižākajos mūzikas festivālos un koncertzālēs. Mūziķis ir uzstājies kopā ar tādām zvaigznēm kā Michael Bolton, Marti Pellow un Kyle Eastwood, bijis iesildošais mākslinieks arī leģendārajam amerikāņu blūzmenim B.B. King. Entonija Stronga debijas albums Stepping Out sasniedza pirmo vietu radiostacijās BBC Radio 2, BBC Radio London un Jazz FM, kā arī ASV iTunes džeza topā.

Skolojies gan akadēmiskajā mūzikā, gan kā džeza pianists, Entonijs Strongs studējis trīs Anglijas vadošajās mūzikas skolās – Whitgift School, The Purcell School of Music, kā arī prestižajā Guildhall School of Music. Kopš 2013. gada dziedātājs un pianists strādā ikoniskās franču ierakstu kompānijas Naïve paspārnē.