Blinds: Nervozitāte bija galvenais iemesls, kādēļ zaudējām vāciešiem

"Labi, ka šī ir tikai grupas spēle un tādēļ turpmāk līdzi ir jāņem pozitīvās lietas. Svarīgākie mači vēl ir tikai priekšā un mums būs viena diena, lai atpūstos. Jāsakārto galvas, jāizanalizē sniegums, jāatpūšas un jāsāk atkal spēlēt sava spēle. Protams, bija skaidrs pēc vakardienas spēles, ka šodien viegli nebūs, it sevišķi tādēļ, ka starp mačiem bija īsa pauze un īsti nedabūjām atjaunoties. Mēs gan to apzinājāmies, tomēr nervozitāte bija galvenais klupšanas akmens šajā mačā," noteica pieredzējušais florbolists.

Sastāvā kopumā iekļauti 20 florbolisti, no kuriem pieci ir no pašreizējās Latvijas čempiones "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog". Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde"/"Fat Pipe" un Cēsu "Lekringa", kamēr pa diviem - no Stalbes "Pārgaujas" un "Talsu NSS"/"Krauzers". Visbeidzot pa vienam florbolistam nāk no "Ķekavas", Liepājas kluba "Kurši"/"Ekovalis" un Kocēnu "Rubenes".