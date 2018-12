Stoltenbergs sagaida Bosnijas un Hercegovinas pavirzīšanos soli tuvāk dalībai NATO

NATO piešķīra Bosnijai un Hercegovinai Dalības rīcības plānu (MAP) jau pirms astoņiem gadiem, bet atteicās to aktivizēt, kamēr nav izpildīti visi nosacījumi. Process aizkavējās jautājumā par Aizsardzības ministrijas izmantoto īpašumu deklarēšanu, jo Serbu Republika, kas ir viena no Bosnijas-Hercegovinas daļām, atteicās to darīt.