Pavļuts: Gobzems rīkojas apsteidzoši, lai novērstu uzmanību no neizbēgamā fiasko

Pavļuts norādīja, ka šajā valdības veidošanas procesā AP ir centusies runāt par reformu jautājumiem, kā arī rast risinājumu saistībā ar domstarpībām nozīmīgās tēmās. Tomēr progresa neesot bijis un no valdības sarunu iniciatoru puses esot tikai pausts, ka viņi "pieraksta" kādu jautājumus, ko "kaut kad risinās", līdz ar to radās sajūta, ka tiek vilkts laiks, pauda politiķis.

Reizē paralēli ir dzirdēti "jocīgi pieļāvumi", ka Gobzema valdību varētu veidot ar partijas "Saskaņa" balsīm, tāpat nav zināms, cik partijas veidošot Ministru kabinetu, norādīja AP līdzpriekšsēdētājs. Līdz ar to situācija "izskatās aizdomīgi" un paspilgtina centieni politiķa valdības veidošanas procesā uzspiest partneriem konfidencialitātes līgumu, kontrolēt informācijas plūsmu, neinformēt sabiedrību un ierobežot informāciju, kas pieejama medijiem. Pavļuts norādīja, ka situācija no pirmās valdības veidošanas sarunu dienas "Attīstībai/Par!" nebija pieņemama un politiskais spēks šādā režīmā strādāt nevēlas.

Tāpat piedāvājums par slepenām valdības sēdēm ir pretrunā ar "KPV LV" pārstāvju iepriekš pausto atbalstu atklātībai un liecina par vēlmi orveliskā stila veikt informācijas kontroli. Iepriekš ticis runāts par koalīcijas padomes likvidēšanu, taču tagad no valdības veidotājiem tiek piedāvāts samērā līdzīgs sadarbības modelis, līdz ar to secināms, ka "vārdi ar darbiem neiet kopā", pauda AP politiķis. Viņš norādīja, ka "KPV LV" puses nebija izpratnes, kādas reformas jāveic un no satura viedokļa sarunas bija "nulle". Pavļuts pieļāva, ka pēc AP lēmuma jautājumu par dalību šādā valdībā atstāt iekšējās demokrātijas procesam, Gobzemam "neizturēja nervi", tāpēc arī viņš pieņēmis lēmumu par sarunu pārtraukšanu ar AP.